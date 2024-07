Hundebox-Fall: Zwei Sozialarbeiter vor Anklage

Eiskalte Wohnung, in der es nach Urin stank

Zu jener Zeit hielten die Sozialarbeiter Nachschau, nachdem eine besorgte Lehrerin Alarm geschlagen hatte. Fünfmal hatte sie in der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen an der Thaya angerufen, ehe Kontrollbesuche erfolgt waren. Obwohl der Bub dabei verbundene Arme hatte und nur einsilbig antwortete, fand kein Vieraugengespräch mit ihm statt. Es gab weder Kinderzimmer noch Bett, in den Kühlschrank blickten die Sozialarbeiter nicht. In der Wohnung war es eiskalt und es stank nach Urin.