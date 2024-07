Kremser SC gegen Sturm Graz ab 18.15 Uhr LIVE

Keine Niederlage seit Oktober 2021

Titelverteidiger Sturm verschlägt es also in der ersten Runde nach Niederösterreich. In Krems wollen die Steirer die Serie von zwölf siegreichen Cupspielen fortsetzten, die letzte Niederlage gab es im Oktober 2021 gegen Ried (Achtelfinale). Die Vorbereitung auf den Saisonstart verlief anders als bisher, wie Trainer Christian Ilzer erklärte: „Spieler sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten (aufgrund der EM, Anm.) zurückgekommen. Diese müssen wir individuell steuern, damit ab Samstag alle das Niveau haben, dass wir in Krems unserer Favoritenrolle gerecht werden.“