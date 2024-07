Zu Fuß oder mit Rad sicher in den Bergen unterwegs

Mehr Radunfälle im Sommer

So berichten Ärzte des Klinikums Schwarzach im Salzburger Pongau von einer enormen Steigerung der Radunfälle in den Sommermonaten innerhalb der vergangenen fünf Jahre um mehr als 30%. Mit Abstand am häufigsten sind Kopfverletzungen (28%) zu behandeln. Dahinter folgen Verletzungen im Brustbereich (13%) sowie an Schultern und Oberarmen (12%). Aber auch Bauch, Ellbogen, Unterarm, Hüfte und Oberschenkel sind häufig betroffen.