Einzelzeitfahren der Herren ab 16.30 Uhr LIVE

Im Rad-Zeitfahren der Männer heute bei Olympia in Paris gilt es, Weltmeister Remco Evenepoel zu schlagen. Für Österreich tritt Felix Großschartner an, der nach der Tour of Austria speziell auf sein Olympiadebüt hingearbeitet hat. Mit sportkrone.at sind Sie ab 16.30 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.