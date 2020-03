„Corona-Kliniken“ sollen Krankenhäuser entlasten

Die neuesten Entwicklungen in der Corona-Krise: In ganz Österreich gab es am Donnerstag 1843 Infektionsfälle, fünf Covid-19-Todesfälle seien derzeit bestätigt. Alle Kur- und Rehazentren werden per Verordnung ab Donnerstag geschlossen. Die neue Maxime: „Einen Meter Sicherheitsabstand halten!“ Außerdem soll es eigene „Corona-Kliniken“ geben, in denen leichte Krankheitsverläufe aufgenommen und so die Krankenhäuser entlastet werden sollen.