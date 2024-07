Neureuther wird olympische Fackel weggenommen

„Ich weiß wirklich nicht, was ich gerade sagen soll, aber ich habe gerade die originale olympische Fackel von der Eröffnungsfeier tragen dürfen“, so Neureuther, der für die ARD in Paris als Experte im Einsatz ist, im TV. „Dem Ordner ist es dann ein bisschen zu spooky geworden, er hat sie mir wieder weggenommen. Aber hey: Das Gefühl ist unglaublich!“