Harry befürchtet Anschlag eines Irren auf Meghan

„Es ist noch immer gefährlich“, sagte Harry in der am Donnerstagabend ausgestrahlten Dokumentation „Tabloids on Trial“. Alles, was es brauche, sei ein Einzeltäter – eine Person, die dieses Zeug lese – etwa mit einem Messer oder Säure. „Das ist einer der Gründe, warum ich meine Frau nicht zurückbringen werde in dieses Land.“ Harry gab in dem Interview auch an, seine Großmutter Königin Elizabeth II. habe ihn in seiner Sache unterstützt.