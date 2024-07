Die Welt ist wieder zu Gast in Salzburg

Startenor Jonas Kaufmann hingegen will sich künftig etwas mehr von der internationalen Bühne zurückziehen: „Ich habe mir für das kommende Jahr weniger Auftritte im Ausland vorgenommen. Gleichzeitig will ich in meiner Wahlheimat Salzburg mehr bewegen. Deshalb unterstütze ich als Schirmherr die Talenteschmiede ,Chorakademie Salzburg‘“.