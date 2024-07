EU-Präsidentin: Allen alles versprechen …

Genau das bringt von der Leyen nicht. Sie ist eine politische Überlebenskünstlerin. Sie hat es wieder getan: Allen alles versprochen und Kritik weggelächelt. Hauptsache, sie bleibt Europas oberste Lobby-Tante und meint es ja so gut mit allen. Sie tut so, als würde ihr Ungarns Premier Orbán nicht auf der Nase herumtanzen. Sie ist Weltklasse als Wendehals: In der ersten Periode hat sie das Klima gerettet (auf unsere Kosten und zulasten der Wirtschaft), jetzt heuchelt sie, dass die Wettbewerbsfähigkeit der EU verbessert werde. Sogar einen eigenen Fonds wird es dafür geben. Wie viel Geld der hat? Keine Zahl wird genannt, auch nicht, ob es dafür frisches Geld gibt.