Verstappen: Liebesbeziehung von Strafen geprägt

Kein Verbot

Und bevor’s heute mit dem Qualifying so richtig zur Sache geht, räumte er auch mit der Geschichte, er habe ein Verbot für Sim Racing (vor dem Grand Prix in Ungarn saß er bis drei Uhr morgens an der Konsole) erhalten, auf: „Ich habe kein Verbot. Ich muss auch niemandem vorschreiben, was er in seiner Freizeit oder am Wochenende zu tun hat“, gab sich Verstappen angriffslustig. Und so erwarten ihn seine Fans auch morgen im Rennen …