Zoff mit Security: Zwischenfall auf deutschem Boot

Mit einer außergewöhnlichen Feier wurden die olympischen Spiele am Freitagabend eröffnet. Strömender Regen setzte den Sportlerinnen und Sportlern, die in einer Bootsparade auf der Seine zum Eiffelturm gebracht wurden, sowie den 320.000 Schaulustigen zu. Folglich flüchteten Athleten immer wieder unter Deck – so auch am deutschen Boot.