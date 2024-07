Kardashian überzeugt, sie könne ein Land regieren

Nachdem die Skims-Gründerin von Showrunner Ryan Murphy in die Serie „American Horror Story“ geholt wurde, arbeitet sie nun erneut mit dem „Glee“-Schöpfer zusammen und wird die Rolle einer hochrangigen Anwältin übernehmen. „Ich bin wirklich aufgeregt darüber. Das Vertrauen, das er in mich setzt, dieses Projekt zu übernehmen, bedeutet mir sehr viel. Es fühlt sich so richtig an, dass ich im echten Leben Anwältin bin und nun auch im Fernsehen eine spielen kann“, so Kim.