So kreativ trotzt die Kulturszene dem Coronavirus

Geradezu prophetisch hat das Rostfest, das alljährlich Ende August Eisenerz in ein kulturelles Zentrum verwandelt, sein Diskursprogramm für heuer unter das Motto „Krise und über Lebensstrategien“ gestellt. Das die Realität so viel härter zuschlägt, als man es sich in den düstersten Visionen ausgemalt hat, lässt die Veranstalter nun reagieren. Sie laden jeden ein, in den kommenden Tagen und Wochen ein Videotagebuch zu führen. Fragen wie „Was geht dir von Tag zu Tag durch den Kopf? Was hast du zu erzählen?“ sollen da beantwortet werden.