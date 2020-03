Steckt Boris Johnson die Queen in Quarantäne?

Queen Elizabeth II. mag es gar nicht, von ihren Pflichten abgehalten zu werden. Berichte vom Wochenende, die 93-jährige Monarchin habe den Buckingham-Palast verlassen und sich in Windsor Castle in Selbst-Quarantäne begeben, wurden am Montag dementiert. „Die königliche Standarte weht weiter über dem Buckingham-Palast“, hieß es in einem Statement. Doch wie lange noch? Die Regierung von Boris Johnson will über 70-Jährige für Monate in Quarantäne schicken. Dazu zählen auch Prinz Charles und Herzogin Camilla.