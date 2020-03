Wienerin ruft mit Corona-Song zur Vernunft auf

Während in den vergangenen Tagen die Regierung immer und immer wieder mit Nachdruck darauf hingewiesen hat, zu Hause zu bleiben, und am Sonntag die Ausgangsbeschränkungen weiter verschärft hat, tummelten sich dennoch etliche Menschen in der Öffentlichkeit. Diese Ignoranz ihrer Mitbürger inspirierte die Wiener Musikerin LiMa spontan zum Schreiben eines Cover-Songs - mit ernster Botschaft. „Bitte bleib zu Hause“ verbreitete sich am Sonntagabend schnell in den sozialen Medien.