Erneut tummelten sich viele Menschen in Wien

Deutlich weniger Touristen in Schönbrunn

Auch an zahlreichen weiteren Orten in der Bundeshauptstadt sammelten sich die Menschen. Deutlich weniger los war im Schönbrunner Schlosspark. Wien hatte schon in den vergangenen Tagen einen enormen Rückgang an Touristen verzeichnet. Das zeigte sich bei diesem Touristenmagneten. Immer wieder spazierten in den Nachmittagsstunden dennoch Menschen in Gruppen über das weitläufige Gelände. „Wir wissen nicht, ob bzw. wie wir morgen nach Hause reisen können“, sagten ein paar junge deutsche Touristen. Deutschland plant, ab Montagfrüh zumindest teilweise die Grenze zu Österreich zu schließen. „Uns ist nicht klar, ob wir morgen noch mit dem Zug zurück nach Köln reisen können“, sagte eine junge Frau. „Ansonsten werden wir uns eine Mitfahrgelegenheit organisieren müssen“, ergänzte ihre Freundin.