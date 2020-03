Harte Attacke gegen VW-Chefs wegen Golf-Problemen

„Überehrgeizige Vorstände wollten zu schnell zu viel“

Der Konzern hatte den VW Golf 8 mit viel Digitaltechnik im vergangenen Jahr vorgestellt. Es war von einer „flachen Anlaufkurve“ die Rede - in den Griff bekommt man die Schwierigkeiten offenbar noch nicht. Osterloh sieht die Verantwortung vor allem in der Führung: „Hier wollten überehrgeizige Vorstände zu schnell zu viel Technik in ein Fahrzeug stopfen und sind damit gescheitert.“ Das Management ließ erklären: „Dass wir beim Anlauf mit Herausforderungen zu kämpfen haben, war bekannt.“ Die Produktion werde schrittweise hochgefahren.