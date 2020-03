Kärntner Spittäler schließen ab Freitag ihre Türen

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit an der Glan und das Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt führen wegen des Coronavirus ab Freitag ein grundsätzliches Besuchsverbot ein. Wie die Krankenhäuser am Donnerstag in einer Aussendung mitteilten, ergreife man diese Maßnahme „zum Schutz der Patienten, Mitarbeiter und Besucher“. Ausnahmen von dem Verbot seien „nur in begründeten Einzelfällen und nach Absprache mit dem medizinischen Personal“ möglich. Solche Ausnahmen gelten etwa für die Intensivstationen oder die Palliativstation - und für Väter auf der Geburtshilfestation in St. Veit.