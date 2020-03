Brandmelder schlug Tresorknacker in die Flucht

Einbrecher werkten ein bis zwei Stunden herum

In einem Hinterraum lokalisierten die Ganoven in etwa den Standpunkt des Tresors - und schremmten auf dieser Höhe schließlich ein riesiges Loch in die Wand. Ihr ausgeheckter Plan lautete, über die Rückseite des Safes an die Beute zu kommen. „Die Täter versuchten, den massiven Tresor aufzuflexen und werkten sicherlich ein, zwei Stunden herum“, hieß es seitens der Bergbahnen. Letztlich waren aber alle Anstrengungen umsonst. „Durch das Flexen löste schließlich irgendwann der Brandmelder aus. Dadurch wurden die Täter ohne Beute in die Flucht geschlagen. Was blieb, ist ein beträchtlicher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann.“