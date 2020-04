Wissenschaftlich belegt: Hausarbeit macht dick

Um den Stress und gleichzeitig Übergewicht zu bekämpfen, raten Experten zu Pausen im Alltag. In diesen sollte man am besten Bewegung machen (era einen Spaziergang an der frischen Luft) oder sich etwa in einem Vollbad entspannen, um den Druck auszugleichen. Gerade Eltern müssen sich in diesen Zeiten abwechseln, damit der jeweils andere Energie tanken kann.