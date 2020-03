In Tirol fehlen derzeit noch sechs Landärzte

Lücke wird größer

Das Problem könnte sich durch die Pensionierungswelle bei den Landärzten verschärfen. Schätzungen zufolge geht ein Drittel in den nächsten zehn Jahren in Pension. Nun wird eine Stiftungsprofessur für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Universität Innsbruck eingerichtet. „Damit wird in Tirol ein klares Zeichen gesetzt, um dieses wichtige Fach, die Forschung und Lehre aufzuwerten und einem drohenden Ärztemangel entgegenzuwirken“, sagte LH Platter. „Letztlich geht es vor allem darum, Nachwuchsmedizinerinnen und -mediziner vermehrt für den Hausarztberuf zu begeistern, um die hausärztliche Versorgung sicherzustellen.“