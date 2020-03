Kakkmaddafakka: Inszenierung ist einfach alles

Gegen die Trends

„Naja, wir feiern schon noch ausufernde Partys, so ist es auch nicht“, erklärt Pål Vindenes im „Krone“-Interview. Bassist Sævig ergänzt: „Ich kann aber schon verstehen, dass du die Wahl des Bandnamens fragwürdig findest. Fast alle tun das und wir sind selbst mittlerweile fast alle in den 30ern und spüren, dass die Energie langsam nachlässt. Dass sich die Musik mit dem steigenden Alter mitentwickelt, das ist normal - aber du kannst trotzdem noch schreiben, dass wir absolute Partytiere sind.“ Mittlerweile sind Kakkmaddafakka mit leicht abgeänderter und erweiterter Bandbesetzung mehr als 15 Jahre und sechs Studioalben alt. Das hätten sich zu Beginn der Karriere nicht einmal die Bandmitglieder selbst gedacht, zumal man mit dem eigens aufgekochten Indie-Pop eigentlich schon vor mehr als zehn Jahren in keinen Trend gepasst hat. „Wir wollten anfangs beweisen, dass wir unseren dämlichen Bandnamen gut umsetzen können“, erinnerts sich Vindenes, „das Debütalbum ,Down To Earth‘ war einfach ein ,Fuck You‘ an alle Kritiker, die so uns sowieso immer hassten. Zwischendurch waren wir etwas reifer und ,Diplomacy‘ ging 2019 wieder zurück zu unseren Wurzeln.“