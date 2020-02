Baby weggelegt: Prozess gegen Mutter startet

Fataler Entschluss

In ihrer Verzweiflung fällte sie schließlich den fatalen Entschluss, das Baby in der Tiefgarage beim Hilmteich abzulegen und fortzufahren. Dabei bedachte sie aber die Kälte nicht, die ihr Baby in Lebensgefahr brachte! Erst nach einer Stunde und 45 Minuten entdeckte ein Besucher das bereits stark unterkühlte Kind, schlug sofort Alarm und benachrichtigte eine vorbeikommende Krankenschwester, die zur Portierin rannte. „Sie hat ganz aufgeregt an mein Fenster geklopft und etwas von einem Mann und einem Baby in einer Sporttasche gesagt“, erzählte die Mitarbeiterin damals im Gespräch mit der „Steirerkrone“.