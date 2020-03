Hilfswelle für Hinterbliebene

Vergangene Woche riss der plötzliche Tod von Bergbauer und Feuerwehrkamerad Herbert Mandl ein großes Loch in das Dorfleben von Hollenstein, Bezirk Amstetten. Der Familienvater (41) kam nach einem schweren Forstunfall in der Nähe seines Bauernhofes ums Leben. Er hinterlässt Frau und vier Kinder. Hilfe rollt an!