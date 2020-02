Enns trauert nach Mord um „gute Seele der Stadt“

Vier Familien leben in dem kleinen Mehrparteienhäuschen am Ennser Eichberg, wo sich am Faschingsdienstag die Tragödie abspielte. „Gegen 19 Uhr sind auf einmal ganz viele Einsatzkräfte mit Blaulicht bei uns vorbeigerast, wir waren alle beunruhigt, was da los ist. Die Familie kennen wir aber alle nicht, die haben keinen Kontakt gesucht“, erzählt ein Nachbar, der am nächsten Tag am „Mordhaus“ vorbeispazierte. Josef P. und seine Frau schenkten zwei Söhnen das Leben. Christian P. – einer der beiden – soll jetzt ihres zerstört haben. Schon lange soll die Familie zerstritten gewesen sein, die Mutter eine psychische Erkrankung haben.