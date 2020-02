Logo bespuckt: EA sperrt „FIFA“-Profi dauerhaft!

EA in einer Erklärung: „Kurt hat weiterhin missbräuchliche und bedrohliche Nachrichten und Videos über EA-Mitarbeiter und rivalisierende Spieler in soziale Medien gepostet und andere ermutigt, es ihm gleich zu tun.“ Mit seinen Videos und Nachrichten hätte er eine Linie überschritten und sehr persönliche Attacken veröffentlicht, was EAs Nutzungsbedingungen zuwiderlaufe. Daher wurde er von allen EA-Services ausgeschlossen.