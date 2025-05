Haiflossen im Wert von 53.000 Euro beschlagnahmt

Von Haien und Wildschweinen ...

Kein Wunder also, dass der Schmuggel boomt. In Thailand, so ein Zollsprecher, setze man seit Längerem bewusst Maßnahmen im Kampf gegen den Handel mit illegalen Waren und arbeite etwa mit den chinesischen Behörden zusammen. Der Aufgriff am Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi (ca. 30 Kilometer östlich der thailändischen Hauptstadt) sei ein Beispiel für die Bemühungen. Zuvor sollen die Zollbeamten einen Hinweis zu der illegalen Fracht erhalten haben.