Radler (24) nach Bim-Unfall im Spital verstorben

Ein tragisches Ende nahm in Graz eine Kollision eines Radfahrers mit einer Straßenbahn. Nachdem der 24-jährige Radler am Freitagmorgen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert worden war, haben die Ärzte am Samstag den Kampf um das Leben des jungen Manns verloren.