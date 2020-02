Neues Kolleg für mehr Kindergärtner-Nachwuchs

Gerade in den ländlichen Regionen fehlt es an Kindergartenpädagogen – ein Problem, das viele Gebiete betrifft. Dem Mangel will die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) in Mureck mit einer neuen Ausbildung begegnen: Ein dreijähriges, berufsbegleitendes Kolleg soll den Umstieg in der Region ermöglichen.