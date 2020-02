„Hoamatgsang“: Kritik an Landeshymne von OÖ

„Oberösterreich setzt sich intensiv mit der Vergangenheit auseinander“, betonte Stelzer in einer Stellungnahme. So sei Stelzhamers Werk bereits 2010 in einem Symposium des Adalbert-Stifter-Institutes des Landes thematisiert worden und 2014 dazu die Publikation „Der Fall Franz Stelzhamer. Antisemitismus im 19. Jahrhundert“ erschienen. Stelzhamers Text „Jude“ etwa „kann man weder schönreden noch gutheißen“, so Stelzer, man müsse den Dichter aber im Kontext des 19. Jahrhunderts betrachten. In der Landeshymne hingegen „findet sich kein verwerfliches Wort“.