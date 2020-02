Skifahrerin (23) hing kopfüber über einer Doline

Eine 23-jährige Skifahrerin aus Deutschland kam in der Freeride-Arena im Bereich der Variantenabfahrt Schönberg am Krippenstein zu Sturz. Dabei fiel sie kopfüber in eine Doline, blieb glücklicherweise aber an einer Legföhre hängen und konnte sich an einem Ast festhalten. Die Urlauberin wurde beinahe unverletzt geborgen.