Jeder dritte gefasste Straftäter ist ein Ausländer

Bundesweit an dritter Stelle

Laut dem Bundesministerium für Inneres wurden im vergangenen Jahr in Oberösterreich 64.604 Straftaten gemeldet. Damit liegt unser Land hinter Wien (173.093 Taten) und Niederösterreich (68.879 Delikte) bundesweit auf dem dritten Platz. Vor allem in den Bezirken Steyr, Freistadt und Ried schnellten die Delikte in die Höhe – siehe unsere Grafik rechts.