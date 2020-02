Aufenthaltstitel verkauft: Haft für 56-Jährigen

Mit einem Schuldspruch für den Erstangeklagten (56) hat am Donnerstag in Wiener Neustadt ein Schöffenprozess um den Verkauf von Aufenthaltstitel geendet. Der Niederösterreicher muss zweieinhalb Jahre in Haft. Dem mittlerweile suspendierten Beamten des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl wurden Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit vorgeworfen. Die Zweitangeklagte, eine 64-jährige Bosnierin, fasste 21 Monate aus, 16 davon bedingt. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig.