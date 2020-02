Alkolenker kollidierte in Braunau mit Gegenverkehr

Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr am 19. Februar mit seinem Pkw auf der B148 von Simbach Richtung Altheim. Gegen 18 Uhr geriet er im Gemeindegebiet von Braunau auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 37-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Der 30-Jährige fuhr trotz Verlust eines Vorderreifens noch etwa 500 Meter weiter und kam dann zum Stillstand. Die beiden Unfalllenker sowie der 40-jährige deutsche Beifahrer des 37-Jährigen wurden leicht verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus Braunau eingeliefert. Ein mit dem 30-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Ihm wurde der Führerschein vor Ort vorläufig abgenommen. Auf der B148 wurde kurzfristig in beiden Fahrtrichtungen eine Straßensperre eingerichtet.