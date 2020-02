Wirtschaftsbund-Obmann wegen Betrug vor Gericht

Der 43-jährige Angeklagte steht an der Spitze des Wirtschaftsbundes von drei Gemeinden im Bezirk Grieskirchen.Er soll eine Scheinfirma eingerichtet haben, die bei von ihm betreuten Bauprojekten Aufträge an Handwerker und Lieferanten vergeben hat. Zuerst gab es noch eine Anzahlung, die Schlussrechnung blieb diese Firmaaber schuldig. Auf Rechnungen und Mahnschreiben erhielten die Subunternehmer keine Reaktion bzw. scheiterten, so Manfred Arthofer, der mehrere geschädigte Firmen vertritt, bereits an der Zustellung der Rechnung an eine faktisch nicht existente Firmenanschrift.