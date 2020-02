„Seltene“ Erkrankungen? Das betrifft Millionen ...

Insgesamt werden in Europa 25 Millionen Betroffene gezählt, allein in Österreich 400.000. Ihre Leiden gelten dennoch als „Waisenkinder“ in der Medizin und bekamen im englischsprachigen Raum daher den Begriff „Orphan Diseases“ zugedacht. Es gilt ein Schlüssel von 5 Fällen pro 10.000 Einwohner.