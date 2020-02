Weltweit erstes Mayr-Lokal eröffnet in Altaussee

Die Liste der prominenten VIVAMAYR Fans auf der ganzen Welt ist lang und zählt auch zahlreiche Spitzenköche und Gastronomen aus dem In- und Ausland, die in den Häusern in Maria Wörth und in Altaussee Stammgast sind. Das liegt einerseits an der bewährten, auf langfristige Gesundheit ausgerichteten Philosophie, die auf den Erkenntnissen des österreichischen Arztes Franz Xaver Mayr (1897-1965) beruht: Der Darm ist das Zentrum unserer Gesundheit, ihn zu stärken und gesund zu erhalten daher das primäre Ziel. Die weltweite Beliebtheit der VIVAMAYR Küche hat aber auch mit dem hervorragenden Ruf rund um die zubereiteten Speisen zu tun, die für jeden einzelnen Gast individuell an die Empfehlungen des betreuenden Arztes angepasst werden.