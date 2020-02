UNO-Jurist: „Es hat keine Vergewaltigung gegeben“

Eine Zusicherung, die ihm Schweden nicht geben wollte, obwohl Assanges Anwälte während dessen Zeit im Botschaftsasyl mindestens 30-mal angeboten hätten, dass Assange unter dieser Auflage zur Aussage nach Schweden kommen könne. Auch das Angebot, seine Aussage in der ecuadorianischen Botschaft in London aufzunehmen, was juristisch aus Sicht Melzers problemlos möglich gewesen wäre, nahm Schweden nicht an. Obwohl man in der Zeit, in der Assange in der Botschaft festsaß, in 44 anderen Verfahren diese Möglichkeit ausgeschöpft habe.