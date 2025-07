Zweik(l)assenmedizin: Wie fair ist unser System?

Der aktuelle Bericht der Kronen Zeitung legt den Finger in die Wunde: Während manche Patientinnen und Patienten wochen- oder gar monatelang auf planbare Operationen wie Hüft- oder Knieeingriffe warten, geht es bei Privatversicherten häufig deutlich schneller. Selbst dringende Eingriffe werden oft verschoben. Engpässe in Spitälern, überlastetes Personal und lange Wartezeiten gehören für viele zum Alltag. Das Gefühl bleibt: Wer mehr zahlt, wird auch besser behandelt. Ist das noch ein solidarisches Gesundheitssystem und fair für alle – oder kranken wir an einem „Zweik(l)assensystem“?