Ungarischer Rekrut von Ukrainern „totgeprügelt“

Der 45-jährige Mann stammt aus der westukrainischen Region Transkarpatien und wurde am 14. Juni zu den ukrainischen Streitkräften beordert, wo er am nächsten Tag seine Ausbildung begann. Wenige Wochen später starb Jozsef S. in einem Krankenhaus in Berehowe. Die Angehörigen behaupten, der Familienvater sei von seinen ukrainischen Ausbildnern mit Eisenstangen malträtiert und immer wieder auch psychisch unter Druck gesetzt worden sein, „ein Dokument zu unterschreiben, sonst führen sie es zu Ende“. Wegen enormer Schmerzen infolge innerer Verletzungen und akuter Angstzustände habe sich S. in die Notaufnahme begeben. Trotz der Behandlung sei es ihm nicht besser gegangen. Am 8. Juli sei der Doppelstaatsbürger seinen Verletzungen erlegen, hieß es.