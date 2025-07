Wenn der Security-Dienst zum Risiko wird

Es ist ein Sicherheitsrisiko mit Ansage. Ein Jahr nach dem verhinderten Terror-Anschlag beim Taylor Swift-Konzert Anfang August 2024 kann in Österreich fast jeder Security werden – ganz ohne Ausbildung, ohne Prüfung, ohne echte Kontrolle. Was nach einem schlechten Witz klingt, ist bittere Realität – und ein brandgefährliches Sicherheitsrisiko, wie jüngste Vorfälle zeigen. Einer der Männer, der einen Anschlag auf das Taylor-Swift-Konzert plante, arbeitete als Security - direkt an der Front. Ein Albtraum für Polizei und Verfassungsschutz. Konsequenzen hat man bis jetzt noch keine daraus gezogen.