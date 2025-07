Drei Verletzte bei Crash auf der Ennstal Straße

Die Steirerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde so wie die 22-Jährige in das DKH Schladming eingeliefert. Der 19-jährige Beifahrer, der von der Feuerwehr befreit werden musste, wurde schwer verletzt und vom Rettungshubschrauber C 14 in das UKH Salzburg geflogen.