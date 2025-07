Sporrer: Keine weiteren Überwachungspläne

Bei einem so schwierigen Thema müsse man zunächst in jenem Anwendungsbereich, auf den sich die Koalitionsparteien geeinigt haben, Erfahrungen sammeln, meinte Sporrer. Jetzt gehe es darum, das Gesetz in die Praxis umzusetzen. Sollten sich zu einem späteren Zeitpunkt die Dinge „anders darstellen, wäre das eine neue Diskussion – „und die will ich jetzt nicht aufmachen“.