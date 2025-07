Olympiasieger Bontus fuhr in den Hafen der Ehe ein

Darum heiratete Bontus in Tracht

Der Garmischer erzählte der „Krone“ nach den Olympischen Spielen: „Tine ist sehr eng mit meiner Freundin. So kam sie einmal mit zum Training nach Fuerteventura, war Paragleiten, aber auch mit am Strand. Dort trafen sie sich erstmals. Bei einem Besuch in Garmisch, als wir in Tracht im Bierzelt waren, hat es dann richtig gefunkt.“ Mittlerweile wohnen sie zusammen in Garmisch. In Anlehnung an das damalige Kennenlernen wählte Valentin auch sein Hochzeits-Outfit.