Drogenlenkerin (20) bei Routinekontrolle erwischt

Die 20-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am 16. Februar mit ihrem Pkw zum Parkplatz am Rutzinger See in Hörsching. Eine Polizeistreife bemerkte den Pkw und führte eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Bei der Durchsuchung des 25-jährigen Beifahrers wurde Marihuana gefunden und sichergestellt.