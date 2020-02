Probefahrt ohne Führerschein und Zulassung

Am Samstag gegen 20.30 Uhr hielten Polizisten in Linz an der Kreuzung der Hamerlingstraße mit der Lastenstraße einen Pkw zu einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle an. Der Lenker, ein 18-jähriger Syrer aus Linz, konnte weder Führerschein noch Zulassungsschein vorzeigen, weil er keine Lenkberechtigung besaß und sein Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen war. Die Kennzeichen hatte er, laut eigenen Angaben, bereits am 14. Februar gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz seiner Arbeitsstätte in Traun von einem dort abgestellten Pkw abgenommen. Er habe damit eine Probefahrt unternehmen wollen. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Er wird angezeigt.