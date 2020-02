Toyota Yaris bekommt Airbags zwischen Vordersitzen

Mit dem klassischen Airbag im Lenkrad ging es los. Seitdem wächst die Zahl der Luftsäcke in unseren Autos ständig an. Vor dem Beifahrer, als „Vorhang“ über fast der gesamten Länge des Passagierabteils, als „Sidebags“ in den Sitzen zum Schutz für Brust und Hüfte. Hinzu kamen noch sogenannte „Knie-Airbags“ für den Fahrer. Vor gut zehn Jahren überraschte dann General Motors mit einem neuartigen „Center-Airbag“. Eine weithin unbekannte Technik, die jetzt im neuen Toyota Yaris im Kleinwagen angekommen ist.