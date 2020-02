Imkerei immer öfter in junger, weiblicher Hand

Mehr als 500 Imkerinnen gibt es bereits in Kärnten - und das, obwohl die alte Tradition lange eher in Männerhand lag. Zahlreiche junge Kärntnerinnen fliegen aber auf Honig und wollen ihren Beitrag für die Umwelt leisten. Denn eins ist klar: Frauen gehen anders an die Imkerei heran! Beim Stammtisch im Möllbrücke am 21. Februar gibt es viele Infos und Tipps.