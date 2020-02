Verrückter Winter als Gefahr für die Igel

Der letzte Igel, der bei der Pfotenhilfe abgegeben wurde, irrte in einem Garten in Mattighofen herum. „Er wiegt nur 300 Gramm und ist wohl wegen der Wärme und vor Hunger aufgewacht“, so Stadler. Beim derzeitigen frühlingshaften Wetter stellt man sich in Lochen, wo auch drei Feldhasenbabys mit der Flasche aufgezogen werden, auf weitere Neuzugänge ein. Die Findelkinder werden am Tierschutzhof aufgepäppelt und Mitte Mai ausgewildert.