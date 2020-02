Gleichgeschlechtliches Paar will „Spaß haben“

Die Idee, am Opernball zu eröffnen, sei den beiden gekommen, als sie ein Video vom vergangenen Jahr gesehen haben. „Wir haben uns per E-Mail beworben“, berichtete Grau. „Mit dem Beherrschen des Linkswalzers standen uns die Türen zum Opernball offen.“ Beide hätten noch nie bei einem Ball debütiert „und der Wiener Opernball ist definitiv der Traumball in der heutigen Zeit“, sagte die Deutsche. „Wären wir ein heteronormatives Paar, würde uns niemand fragen, warum wir in Wien debütieren möchten“, kritisierte die 21-Jährige.